15 несчастных случаев со смертельным исходом на производстве расследовала трудовая инспекция Псковской области в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в трудовой инспекции Псковской области.
Всего в прошлом году Государственной инспекцией труда в Псковской области расследовано 32 несчастных случая на производстве. Из них 15 со смертельным исходом, 12 тяжелых несчастных случаев и три групповых несчастных случая.
Из общего количества расследованных несчастных случаев квалифицировано как «не связанные с производством» - 10, в том числе 7 - со смертельным исходом.
Тяжелые и смертельные несчастные случаи произошли из-за:
- столкновения с предметами
- падения при разности уровней высот
- падения пострадавшего с высоты
- защемления между неподвижными и движущимися предметами, деталями
- воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей
- воздействия неконтролируемого огня
- транспортных происшествий
- повреждения в результате противоправных действий других лиц
- смерти вследствие общего заболевания.
Причинами несчастных случаев стали:
- неудовлетворительная организация производства работ,
- недостатки в проведении подготовки работников по охране труда,
- неприменение работниками средств индивидуальной защиты,
- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования,
- использование пострадавшего не по специальности,
- допуск к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского осмотра,
- нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.