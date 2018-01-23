Общество

15 несчастных случаев со смертельным исходом на производстве расследовала трудовая инспекция Псковской области в 2017 году

15 несчастных случаев со смертельным исходом на производстве расследовала трудовая инспекция Псковской области в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в трудовой инспекции Псковской области.

Всего в прошлом году Государственной инспекцией труда в Псковской области расследовано 32 несчастных случая на производстве. Из них 15 со смертельным исходом, 12 тяжелых несчастных случаев и три групповых несчастных случая.

Из общего количества расследованных несчастных случаев квалифицировано как «не связанные с производством» - 10, в том числе 7 - со смертельным исходом.

Тяжелые и смертельные несчастные случаи произошли из-за:

- столкновения с предметами

- падения при разности уровней высот

- падения пострадавшего с высоты

- защемления между неподвижными и движущимися предметами, деталями

- воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей

- воздействия неконтролируемого огня

- транспортных происшествий

- повреждения в результате противоправных действий других лиц

- смерти вследствие общего заболевания.

Причинами несчастных случаев стали:

- неудовлетворительная организация производства работ,

- недостатки в проведении подготовки работников по охране труда,

- неприменение работниками средств индивидуальной защиты,

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования,

- использование пострадавшего не по специальности,

- допуск к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского осмотра,

- нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.