Общество

Минтруда оценило дополнительные расходы на повышение МРОТ с 1 мая почти в 40 млрд рублей

Для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей», - как передает «Интерфакс», об этом сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба Минтруда России.

Из них объем средств федерального бюджета будет составлять 7,5 млрд рублей, а из региональных и муниципальных бюджетов придется выделить совокупно 31,8 млрд рублей, добавил министр. При этом, по его словам, дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд рублей.

«Майское повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики», - отметил глава Минтруда.

В начале января президент России Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года. С 1 мая этого года минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163 рублям, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

Ранее в сентябре 2017 года замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова сообщала, что для доведения МРОТ до 100% прожиточного минимума к 2019 году суммарные расходы в бюджетной сфере должны составить в 2018 году 26,2 млрд рублей.

В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года, напомнили в пресс-службе Минтруда.