Общество

В окрестностях Полистовского заповедника установили аншлаги с противопожарной агитацией

Сотрудники Полистовского заповедника установили информационные аншлаги с противопожарной агитацией на основных путях, ведущих в сторону особо охраняемой природной территории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, обычно пожароопасный сезон начинается после схода снега, что может случиться уже ранней весной, поэтому подготовка началась в Полистовском заповеднике заблаговременно. Первым этапом стало изготовление и установка 4 аншлагов, напоминающих о соблюдении правил пожарной безопасности на природе.

Два информационных аншлага установлены в Бежаницком районе: неподалеку от деревни Цевло и в местности Пески, посещаемой рыбаками по пути на озеро Полисто. Еще два аншлага сотрудники Полистовского заповедника установили в Локнянском районе на дорогах, ведущих в сторону заповедника из деревни Гоголево.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в начале весны в заповеднике пройдет проверка готовности противопожарного инвентаря, инструктаж по технике тушения природных пожаров для госинспекторов и ряд эколого-просветительских мероприятий для взрослых и детей.

Администрация Полистовского заповедника рекомендует всем придерживаться простых правил пожарной безопасности вне зависимости от места и времени года: не выбрасывать окурки и другой мусор, не оставлять непотушенных костров и не поджигать сухую растительность.