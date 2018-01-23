Общество

Псковский областной избирком объявил конкурс на лучшее селфи «#мояисториявыборов»

Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 25 января, в День российского студенчества объявила о проведении молодежного конкурса на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов».

По словам председателя регионального избиркома Михаила Иванова, принять участие в конкурсе очень просто, главное - прийти, проголосовать и сфотографироваться. «По-моему, это хорошая идея и хороший повод, чтобы сохранить память об участии в важном для страны и каждого из нас событии», - отметил он.

К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, голосующие на выборах и достигшие 18-летнего возраста.

Конкурс проводится в трех номинациях:

- «Лучшее фото» (определяются 3 победителя);

- «Самое креативное фото» (определяется 1 победитель);

- «Лучшее фото со «звездой» (определяется 1 победитель).

Участник конкурса должен 18 марта 2018 года прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20.00 19 марта 2018 года.

В срок до 21 марта 2018 года организаторы конкурса отберут в общей сложности 10 фотографий с наибольшим количеством отметок «Мне нравится». Эти фотографии будут выложены в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/izbircompskov) и объявлено голосование, по результатам которого 27 марта 2018 года определяются три победителя номинации «Лучшее фото».

Отметим, что в рамках проводимого конкурса у участников будет возможность сделать селфи со «звездой» на некоторых избирательных участках. Список приглашённых «звезд» будет сформирован на основе опроса молодежи в социальных сетях.

Выбор победителей в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» осуществляется следующим образом: организаторы конкурса отбирают 10 фотографий в каждой из номинаций. Эти фотографии также выкладываются в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/izbircompskov) и по результатам голосования 27 марта 2018 года определяются по одному победителю в каждой из номинаций.

По мнению организаторов, победителей ждут ценные призы, за которые стоит побороться.

Призы в номинации «Лучшее фото»:

1 место – ноутбук;

2 место – планшет:

3 место – планшет.

Номинация «Самое креативное фото»:

1 место – портативное зарядное устройство.

Номинация «Лучшее фото со звездой»:

1 место – портативное зарядное устройство.

Псковский областной избирком просит участников конкурса соблюдать правила и информирует о запрете делать селфи в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней (в кабинках), при подготовке селфи подвергать себя, либо окружающих опасности, размещать публикации не от лица автора, изображенного на фото, изображать на селфи процесс непосредственного волеизъявления граждан, своих персональных данных, либо персональных данных других избирателей, избирательного бюллетеня в виде, по которому можно установить волеизъявление автора, либо другого гражданина, препятствовать работе избирательной комиссии, либо другим избирателям в процессе подготовки материалов для участия в конкурсе. Обо всех ограничениях подробно можно прочитать в положении на сайте избиркома.