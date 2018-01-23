Общество

Людмилу Сенчину убил рак

Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной. Популярную исполнительницу убило онкологическое заболевание, сообщает Дни.ру.

Директор БКЗ Октябрьский и подруга Людмилы Сенчиной Эмма Лавринович поделилась с журналистами воспоминаниями о последних днях артистки. По ее признанию, это было тяжелое время. «Мы сидели часто, разговаривали с ней. "От твоего характера, от твоего желания жить сейчас будет зависеть много". Она говорит: "Я стараюсь. Я стараюсь". Но болезнь не щадит», - с сожалением констатировала Эмма.