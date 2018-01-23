Общество

Алексей Севастьянов: Стихийные свалки - это бич нашего региона

«Стихийные свалки - это бич нашего региона», - заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») в рамках парламентского часа на сессии 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий отметил, что люди почему-то боятся больших полигонов, но сами осознанно организуют стихийные свалки, вывозя мусор на тракторах. «Это, мне кажется, не менее вредно, чем большие полигоны», - сказал он.

«Как мы с этим боремся? Куда смотрит природоохранная прокуратура? У меня был опыт борьбы с этой проблемой, но, признаюсь, безуспешный. Мне было предложено чуть ли не сидеть по ночам и переписывать номера тракторов, которые привозят мусор. Жители наших деревень даже не представляют, что за мусор надо платить! У них есть тракторист с прицепом», - возмутился парламентарий.

«Это же наша ответственность - воспитывать культуру у населения», - заключил Алексей Севастьянов.

Вице-губернатор Александр Кузнецов назвал озвученный вопрос очень актуальным. «Мы больше боремся не с причинами, а со следствием», - признал он, отметив, что в прошлом году в регионе была ликвидирована не одна сотня несанкционированных свалок. «В одно мгновение приучить наше население к цивилизованному обращению с отходами не получится. В рамках муниципального контроля все эти мероприятия выполняются, но усмотреть за всей областью, каждым лесом и каждым полем не представляется возможным. Необходимо разрабатывать программу по информированию населения, предлагать тарифную сетку, установку контейнеров. Работать нудно не просто методом кнута, но и пряник какой-то населению предлагать», - отметил замгубернатора.