Общество

Лев Шлосберг согласился с необходимостью переформатирования рабочей группы по разработке новой схемы обращения с ТБО

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг согласился с мнением врио губернатора Михаила Ведерникова о необходимости переформатирования деятельности рабочей группы, которая была создана еще в 2017 году для разработки новой схемы обращения с ТБО. Свое мнение по этому поводу он высказал на парламентском часе 25 января.

«Необходимо переформатировать деятельность рабочей группы — это абсолютно верное решение. Мы каждый раз заслушиваем инвесторов, и каждый раз я спрашиваю себя, а сколько шагов вперед мы сделали. Их не было сделано, потому что решений принято не было», - отметил депутат.

Также он призвал власти региона до лета текущего года сформировать областную стратегию обращения с ТБО минимум на 10 лет вперед. «Если этого не произойдет, не будет движения вперед», - убежден депутат. На данный момент, несмотря на то, что вице-губернатор области Александр Кузнецов детально владеет темой, ощущения перспективы у Льва Шлосберга нет.

«Непонятно, что будет через 3, 5, 10 лет», - пояснил депутат.