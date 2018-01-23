Общество

Построить в ганзейском Порхове мусороперерабатывающий завод и водить туда туристов предложил депутат Геннадий Григорьев

Построить в Порхове мусороперерабатывающий завод и водить туда туристов предложил депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев («Единая Россия»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил в ходе обсуждения схемы обращения с отходами на территории Псковской области в рамках парламентского часа на сессии Собрания 25 января.

«Совсем недавно Порхов вошел в Ганзейский союз. Все жители города радовались событию, которого добивались три года. Город Порхов должен блестеть! Он богат историческими памятниками, у нас много туристов, в том числе иностранных. Люди, конечно, возмущены тем, что здесь складируется мусор», - отметил он.

«Нужно показать европейским туристам, что и мы сильны в заводах. Можно построить перерабатывающий завод, приводить туда этих туристов и показывать. Люди готовы к тому, чтобы экологически безопасное производство появилось в городе», - сказал депутат.

Геннадий Григорьев добавил, что такое решение было бы компромиссным.