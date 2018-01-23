Общество

Большой фестиваль КВН пройдет завтра в Пскове

26 января в Пскове состоится Большой фестиваль КВН, приуроченный ко Дню Российского студенчества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на сцене Псковского областного колледжа искусств выступят команды школьной и студенческой лиг КВН Astra Video и «Гремячей Лиги КВН».

Более 15 команд города - от новичков до титулованных - приготовили поздравления для своих болельщиков и зрителей. Зал, заметили организаторы, отвечает взаимностью -свободных пригласительных уже нет.

Кроме того, болельщики приготовили особенный сюрприз для команд - трансляцию игры можно будет увидеть в Instagram - https://www.instagram.com/astravideopsk/.

Организаторы мероприятия - творческая компания Astra Video, ПГМОБО «Студенческое Правительство г.Пскова», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Подробности по телефону: 8-911-398-37-99.