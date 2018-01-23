Общество

Досрочно прекращены полномочия депутата Валентина Каленского

Депутаты Псковского областного Собарния проголосовали за досрочное прекращение полномочий Валентина Каленского, ушедшего из жизни 8 января. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, такое решение принято в ходе сессии регионального парламента. Также Валентин Каленский исключен из фракции «Единая Россия».

Сессия областного Собрания началась с минуты молчания в память парламентария.

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Валентин Каленский был избран в Собрание депутатов по единому избирательному округу, входил в региональную группу №17 (Бежаницкий, Локнянский, часть Опочецкого района). Избирательная комиссия области может передать мандат кандидату из списка - следующему в региональной группе.

Напомним, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Валентин Каленский скончался 8 января. Он находился в реанимации после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 января на 35-м км трассы Псков-Рига в Печорском районе.