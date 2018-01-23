Общество

По решению врио губернатора в Детскую областную больницу закупят видеоэлектроэнцефалограф

Личный прием граждан провел в четверг, 25 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, пскович пришел на прием к врио губернатора с просьбой приобрести для Детской областной больницы аппарат для обследования больных эпилепсией. В связи с отсутствием такого оборудования в медучреждении семья вынуждена возить своего ребенка на обследования в Тарту. Участвующая в приеме граждан первый заместитель губернатора Вера Емельянова пояснила, что в подобной диагностике регулярно нуждаются около 200 детей, состоящих на диспансерном учете. Стоимость аппарата с расходными материалами составляет около 1,4 млн рублей.

Учитывая, что тема организации медпомощи для таких детей в Псковской области актуальна, Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой обеспечить выделение необходимой суммы из резервного фонда администрации области. Новое оборудование должно появиться в больнице в апреле.

Заявительница из Себежского района обратилась к главе региона с просьбой оказать материальную помощь для возмещения затрат на лечение сына. В мае 2016 года мальчик участвовал в спортивном мероприятии, в ходе которого на него упали футбольные ворота. В результате школьник получил серьезные травмы и нуждается в дорогостоящем хирургическо-ортодонтическом лечении, которое не входит в перечень медицинских услуг, оказываемых за счет средств федерального бюджета. Ребенок наблюдается в профильной клинике Санкт-Петербурга.

Учитывая все обстоятельства произошедшего, Михаил Ведерников поручил организовать поездки на лечение в Санкт-Петербург за счет администрации Себежского района и принял решение оказать материальную помощь семье подростка из резервного фонда администрации области в размере 100 тыс. рублей.

Мама одиннадцати детей в ходе личного приема обратилась к врио губернатору с просьбой разрешить ей использовать средства регионального материнского капитала на замену старых окон. Михаил Ведерников отметил, что по его поручению вопрос о расширении возможностей использования регионального маткапитала, в том числе на капитальный ремонт жилища, главным госуправлением социальной защиты населения уже проработан, однако изменения в документ пока не внесены.

«Администрация Пскова найдет фирму, которая уже сейчас сможет изготовить и установить окна. А, когда изменения будут внесены, у вас появится возможность рассчитаться средствами регионального маткапитала», - сказал Михаил Ведерников и дал соответствующее поручение главе администрации города Пскова Александру Братчикову.

Жительница Псковского района пожаловалась врио губернатора на неудовлетворительное состояние дороги, ведущей к дер. Горнево. По ее словам, в сезон распутицы в населенный пункт не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные, жители также испытывают трудности с проездом. Глава Псковского района Владимир Лавренов пояснил, что в этом году волость получит 300 тыс. рублей на обустройство щебеночного покрытия дороги. Работы можно будет начать, как только выйдет донник. Михаил Ведерников поручил провести необходимый ремонт дороги до мая.