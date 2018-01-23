Общество

В Псковской области увеличат коэффициент численности младших воспитателей для коррекционных групп дошкольников

В Псковской области увеличат коэффициент численности младших воспитателей для групп компенсирующей направленности дошкольных образовательных организаций. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят в двух чтениях на сессии регионального парламента 25 января. Коэффициент увеличен с 0,02 до 0,1.

Этим же законопроектом средства на содержание бухгалтеров из субвенций переносятся в расчет дотаций муниципальных образований для создания централизованных бухгалтерий.

Также в связи с разной численностью детей в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях предлагается коэффициент нормативной численности административно-хозяйственных работников и работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях уменьшить на 0,003 - с 0,015 до 0,012; коэффициент нормативной численности административно-хозяйственных, инженерно-технических работников, работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (за исключением работников, обеспечивающих содержание зданий и сооружений), уменьшить на 0,002 - с 0,015 до 0,013.