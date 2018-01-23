Общество

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон, касающийся организации отдыха и оздоровления детей

Депутаты областного Собрания приняли закон, наделяющий полномочиями в сфере организации отдыха и оздоровления детей государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ргеионального парламента, законодательно закрепленное за предприятием полномочие позволит упростить процедуру проведения государственных закупок соответствующей услуги и обеспечить ее качество.

Добавим, что «Центр детского отдыха и оздоровления», созданный в 1992 году, на протяжении многих лет является основной организацией по предоставлению услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории области. На балансе госпредприятия находятся 10 загородных оздоровительных лагерей, в которых отдыхают более 70 процентов от общего количества детей оздоровленных в загородных лагерях.