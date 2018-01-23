Общество

Путин предлагает создать гражданский сверхзвуковой самолет

Президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160, сообщает «Интерфакс».

«Надо сделать гражданскую версию», - сказал В.Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин».

Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144. «Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», - сказал В.Путин.

Он отметил, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Со своей стороны глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил В.Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.