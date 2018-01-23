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Городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи поздравляет студентов: Каждый из вас - настоящее и будущее нашего старинного города

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова поздравляет студентов с их праздником.

«Двести шестьдесят три года назад императрица Елизавета Петровна подписала указ, положивший начало истории замечательного праздника - Дня российского студенчества. Наверное, невозможно отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник. В наши дни указ президента Российской Федерации № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова поздравляет вас, уважаемые студенты, с этим замечательным праздником! Время учебы – это незабываемый, яркий и перспективный период вашей жизни, это новые идее, открытия, надежды и желания. Именно в студенчестве закладывается основа для всех ваших будущих профессиональных, гражданских и личностных успехов и достижений.

Каждый из вас – настоящее и будущее нашего старинного города. Вы уже сейчас активно участвуете в его жизни, реализуя себя в разных сферах деятельности – от общественной активности до науки, спорта и культуры. Пскову нужны ваши таланты и инициативы, ваш труд. От вас зависит его успешное развитие и процветание.

Дорогие студенты! В этот праздничный день мы желаем вам прежде всего оставаться открытыми всему новому, активными, энергичными, инициативными! Пусть сбываются все ваши мечты! Сохраняйте юность в душе, и День студенчества всегда будет вашим праздником, независимо от возраста!» - говорится в тексте поздравления.