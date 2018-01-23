Общество

Депутаты Псковского областного Собрания приняли план нормотворческой работы на первое полугодие

Депутаты Псковского областного Собрания приняли план нормотворческой работы на первое полугодие текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-слубе регионального парламента, перечень проектов законов и постановлений, который парламентарии намерены рассмотреть в ближайшие полгода, состоит из 36 пунктов.

Значительная часть включенных в план законопроектов связана с внесением изменений в действующее региональное законодательство с целью приведения нормативно-правовой базы области в соответствие с актуальными федеральными нормами.

На второй квартал запланировано рассмотрение проекта закона «О племенном животноводстве» – документ разрабатывается в администрации области и проекта закона «О мерах по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Псковской области» - инициатором выступает комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Так же в план включён проект закона Псковской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях подведомственных органам исполнительной власти Псковской области».

В мае традиционно депутатам предстоит рассмотреть отчёты об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год.

Кроме того, депутаты планируют принять ряд законодательных инициатив и обращений на федеральный уровень по итогам ранее принятых решений в рамках «парламентского часа» и согласительной комиссии. Речь идет об изменениях в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также об обращениях в Правительство РФ по вопросам субсидирования ресурсоснабжающих организаций и необходимости учёта при распределении субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, особенностей субъектов РФ в части расселения населения по территории и доли лиц старше трудоспособного возраста в численности постоянного населения.