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Преподаватель Псковского филиала академии ФСИН, воин-интернационалист Владимир Киреев отмечает юбилей

Сегодня в Псковском филиале Академии ФСИН России чествовали старшего преподавателя кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Владимира Киреева, которому исполнилось 60 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, заместители начальника филиала по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений во главе с начальником вуза Юрием Паниным поздравили Владимира Киреева с юбилеем и пожелали ему здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности на благо Отечества.

Владимиру Кирееву был зачитан поздравительный адрес от начальника Академии ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Крымова, в котором, в частности, говорится: «Ваш высокий профессионализм, преданность гражданскому и служебному долгу, созидательная деятельность и огромное чувство ответственности перед обществом служат ярким примером настоящего генерала, для которого понятия «честь» и «совесть» не просто слова, а основополагающие принципы жизни».

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин особо отметил заслуги генерал-майора запаса ФСБ России Владимира Киреева перед Отечеством, который награжден: орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», а также ведомственными наградами.

Отметим, что Владимир Киреев прошел серьезную школу боевого офицера. Его военная служба проходила в пограничных войсках на оперативных должностях от офицера отдела пограничного отряда до заместителя начальника пограничного управления.

На сегодняшний день Владимир Киреев занимается не только преподавательской деятельностью, но патриотической работой в составе совета ветеранов образовательной организации. За активную гражданскую позицию и работу с молодежью юбиляра наградили Почетной грамотой главы города Пскова.