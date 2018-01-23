Общество

Более 6,5 тысяч страхователей Пскова и района должны сдавать новую форму отчетности в ПФР «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»

6657 страхователей города Пскова и Псковского района должны сдать в ПФР новую форму отчетности СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» за 2017 год.

Согласно законодательству, страхователь ежегодно не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным годом, представляет в органы ПФР пакет отчетности на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях (в том числе с которым заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера)*.

Пакет отчетности состоит из:

- формы СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»;

- формы ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (опись).

Отметим, что страхователь также обязан представить форму СЗВ-СТАЖ в следующих случаях:

- при ликвидации организации - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - работодателя) - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

- при реорганизации организации - юридического лица - в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

- при назначении пенсии работнику - сведения о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении страховой пенсии или страховой и накопительной пенсий, страхователь представляет в течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю.

Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 заполняются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Если численность сотрудников в организации превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Законодательство предусматривает ответственность за непредставление в ПФР страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений. К такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. А за несоблюдение организацией или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления сведений в форме электронных документов ПФР сможет наложить штраф в сумме до 1 000 руб.

*В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».