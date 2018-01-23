Общество

Приставы провели стрельбы из двух видов оружия в «Ваулино»

На стрельбище в «Ваулино» в Псковском районе с судебными приставами по ОУПДС проведено занятие по огневой подготовке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, занятие проводили начальник специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области Михаил Кустов и заместитель начальника данного отдела Юрий Иванов. Занятие проходило по программе специальной подготовки, разработанной для служащих силовых подразделений ФССП России.

В стрельбах участвовали бойцы группы быстрого реагирования и работники дежурной части специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.

В ходе занятия отрабатывались приемы и правила стрельбы из табельного оружия, которое находится на вооружении спецподразделений службы. В частности, были выполнены упражнения «Стрельба по неподвижной цели днём из пистолета Ярыгина» и «Стрельба по неподвижной цели днём из пистолета-пулемёта ПП-91 Кедр».

Кроме того, судебными приставами по ОУПДС Управления ФССП России по Псковской области была проведена учебная тренировка в здании мирового суда, целью которой являлась организация взаимодействия между судебными приставами по ОУПДС, председателем суда, работниками суда, представителями Судебного департамента Псковской области, представителями мировых судей города Пскова и Псковского района, сотрудниками спецслужб Псковской области, МВД России по Псковской области, работниками единой дежурно-диспетчерской службы города Пскова и другими ведомствами по достижению слаженности в работе, выработке практических навыков в планировании и реализации мероприятий при нападении на здание суда и участки мировых судей, участников судебного процесса, захвате заложников в здании и помещениях суда.