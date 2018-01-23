Дежурную аптеку проверили по запросу псковича

Александр Котов: Появление полигона неизбежно, как и крах империализма

Большой фестиваль КВН пройдет завтра в Пскове

В Карелии снизят стоимость электроэнергии для малого и среднего бизнеса

Построить в ганзейском Порхове мусороперерабатывающий завод и водить туда туристов предложил депутат Геннадий Григорьев