Общество

«Снежный десант» прошел до места гибели героя Леонида Голикова в Дедовичском районе

Патриотическая акция «Снежный десант», посвященная 75-й годовщине гибели Героя Советского Союза Л. А. Голикова, прошла в Дедовичском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Маршрут, пролегающий от поселка Дедовичи до села Острая Лука, преодолели около 30 лыжников в возрасте от 12 до 75 лет. Руководил участниками похода член поискового отряда «Бригада-60», единоросс Антон Кириллов. Путь в 15 км с двумя остановками местные жители и гости из города Пскова прошли за 4 часа.

Почтить память героя в селе Острая Лука собрались около 70 человек - представители власти, различных организаций и предприятий, депутаты, школьники. Благодарные потомки возложили к обелиску на могиле Леонида Голикова венки и цветы.

Обращаясь к присутствующим на митинге, глава Шелонской волости, член местного политсовета «Единой России» Елена Николаева подчеркнула: «Из подвигов таких людей, как наш Леня Голиков, ковалась победа. Хочу пожелать, особенно молодым, хранить память о героях тяжелого военного времени».

Также слово взял глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, он поприветствовал «Снежный десант» и вручил медали, выпущенные специально к этому событию. После этого лыжников и не только угостили солдатской кашей и горячим чаем.

В свою очередь сторонник партии, один из организаторов «Снежного десанта» Игорь Тарасов отметил, что в этом году удалось заметно повысить уровень проведения мероприятия и расширить географию его участников. «Такие акции позволяют отвлечь молодежь от компьютеров, сориентировать подрастающее поколение на здоровый образ жизни, пробудить историческую память, а также способствуют культурному и нравственному просвещению», - отметил он.

Напомним, Леонид Голиков - бригадный разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. Он участвовал в 27 боевых операциях, особенно отличился при разгроме немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы и Север. Всего он успел уничтожить 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами.

Кроме того, известно, что в 1942 году неподалеку от деревни Варницы Стругокрасненского района разведчик гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц, и доставил в штаб бригады портфель с документами, среди которых были чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию.

24 января 1943 года Леонид Голиков погиб в неравном бою в селе Острая Лука Псковской области.