Общество

Псковский клуб бухгалтеров и аудиторов НКО готовится к первой в этом году встрече

Бесплатный семинар клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций состоится в Пскове 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре устойчивого развития Псковской области.

«Этот клуб существует уже около десяти лет и имеет свои офисы не только в Москве, но и в ряде регионов, в том числе в Пскове, - рассказал руководитель Центра устойчивого развития региона Семен Никонов.- Он объединяет около трех тысяч некоммерческих организаций. Мы одними из первых в стране открываем в этом году афишу клуба 6 февраля, по адресу в Пскове улица Ленина, 7 (в зале ассоциации юристов)».

По его словам, повестка семинара - самая актуальная для бухгалтеров и руководителей НКО. Участники мероприятия будут говорить о СЗВ-СТАЖ, новой отчетности в Пенсионный фонд России.

«Обсудим, порядок заполнения документов, кто должен сдавать отчетность, в какие сроки, на каких бланках, штрафы. На все вопросы ответит эксперт - заместитель управляющей отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Инна Иванова», - отметил Семен Никонов.

Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

Регистрация участников до 5 февраля.

Мероприятие состоится 6 февраля с 12:00 до 14:00, по адресу, Псков, ул. Ленина, 7.

Справки по тел. 8 (911) 351 33 98, csdpr@csdpr.ru.