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Общество

В 2017 году в Пскове расселено 18 и снесено 9 аварийных домов

25.01.2018 20:47|ПсковКомментариев: 1

В 2017 году в Пскове расселено 18 домов, из которых 91 семья переехала в новостройки на улицах Венской, Пражской, Труда и Юности. Такие данные озвучила сегодня, 25 января, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы сообщила начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева.

 

 Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, в ходе доклада Марина Мусаева заверила, что программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 года» (четвертый этап) завершена в установленные сроки.

По ее словам, между управлением городского хозяйства администрации города и ООО «СпецСтройАльянс» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов. По словам Марины Мусаевой, на сегодняшний день снесено 9 домов по улицам Черняховского, Леона Поземского, Советской, 1-й Полевой, Юбилейной, Ленинградскому шоссе, переулку Дачному, Леонида Голикова, Советской набережной. Остальные находятся в стадии подготовки к сносу.

Также члены комитета согласовали вопросы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и предоставлению жилья по коммерческому найму и аренде в связи с истечением сроков действия ранее заключенных договоров.

Кроме того, обсуждался и был согласован вопрос об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пскове для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2018 год в размере 32 947 рублей в соответствии с федеральным законодательством.

Добавим, что согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 6-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится на следующей неделе.

Теги: #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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