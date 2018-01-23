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Общество

Псковичам напоминают о необходимости оформлять трудовой договор при устройстве на работу

26.01.2018 10:01|ПсковКомментариев: 0

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам: работодатель обязан оформить трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции, трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается работнику, что должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

При заключении трудового договора ознакомьтесь с его условиями.

Особое внимание нужно уделить разделу «оплата труда». В нем должны содержаться сведения о размере заработной платы, надбавках, доплатах, компенсациях и поощрительных выплатах.

Обязательными для включения в трудовой договор являются условия:

  • фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой договор;
  • место работы;
  • трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации);
  • дата начала работы, а если заключается срочный трудовой договор - срок его действия и причины заключения такого договора;
  • гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда.

В трудовом договоре должны быть указаны конкретные дни выплаты заработной платы, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного отпуска, сведения об обязательном социальном страховании.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, например - об испытательном сроке, о неразглашении охраняемой законом тайны.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения или условия, то он может быть дополнен недостающими сведениями или условиями.

Согласно статье 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора в связи с обстоятельствами, не связанными с деловыми качествами работников, в том числе в зависимости от возраста или места жительства.

При заключении трудового договора необходимо предъявить: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета, документы об образовании и квалификации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

Прием на работу оформляется приказом работодателя. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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