Общество

В 2018 году для права на страховую пенсию по старости жителям Псковской области нужно иметь не менее девяти лет страхового стажа

Возраст выхода на пенсию в 2018 году останется прежним, но возрастут требования к количеству баллов и продолжительности страхового стажа. Как сообщили Псковской ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, для назначения страховой пенсии по старости в этом году необходимо иметь как минимум 13,8 баллов и 9 лет страхового стажа (в 2017 году – 11,4 и 8 соответственно).

Требуемое количество баллов будет ежегодно увеличиваться до 2025 года, пока не достигнет 30. Минимальный стаж к 2024 году вырастет до 15 лет.

Напомним, с 2015 года пенсионные права формируются в баллах, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности. Общая сумма баллов и определит размер будущей пенсии, которая напрямую зависит от официальной зарплаты и уплаченных страховых взносов.

Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или в мобильном приложении Пенсионного фонда для смартфонов и планшетов.