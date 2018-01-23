Общество

Международный день таможенника отмечается 26 января

Международный день таможенника - профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты – отмечается сегодня, 26 января. Как сообщает «Календарь праздников», в ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название - Всемирная таможенная организация, ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.

Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Эмблема ВТАО Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек - такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших.

Псковская таможня сегодня работает в обычном режиме - этот день ничем не отличается от других.