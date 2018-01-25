Общество

Очередная 6-я сессия Псковской городской Думы назначена на 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, в Городском культурном центре Пскова состоится очередная 6-я сессия городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в проект повестки включено 35 вопросов, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности города.

Среди них - о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», а также в Решение Псковской городской Думы от 30.04.2015 №1447 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пскова», не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими. Также депутаты рассмотрят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по назначению кадров, о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы.

Планируется, что в ходе сессии депутаты внесут изменения в Постановление Псковской городской Думы от 31.01.2003 №39 «Об утверждении Правил предоставления ритуальных услуг», предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям.