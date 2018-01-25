Общество

Команда «Молодежки ОНФ» в Псковской области присоединилась к акции «Татьянка»

В преддверии Дня российского студенчества команда «Молодежки ОНФ» запустила акцию «Татьянка». Акция Общероссийского народного фронта проходит в эти дни по всей России. Псковская команда «Молодежки ОНФ» намерена вручить порядка 1 тыс. поздравительных открыток студентам, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ в Псковской области.

Сюжеты открыток, их 12 вариантов, вручаемых псковским студентам, обыгрывают студенческие приметы, поговорки, курьезные случаи. «Главным действующим лицом на наших открытках выступила «Татьянка» – собирательный образ девушки-студентки, которая воплощает в себе традиционные ценности и потребности российской молодежи. Подарить открытку-«татьянку» – значит поздравить студента с его законным праздником», – рассказала представитель «Молодежки ОНФ» в Псковской области Ангелина Михайлова.

Общественники раздают «татьянки» в учебных заведениях, студенческих общежитиях. В главном корпусе Псковского государственного университета открытку-«татьянку» получили не только студенты, но прибывшие на праздник в вуз первые лица региона, областного центра, ректор, преподаватели, которые с улыбкой приняли открытки. «Мы надеемся, что наши «Татьянки» всем подняли настроение», - отметила Михайлова.

Всего участники команды «Молодежки ОНФ» планируют раздать открытки на территории 400 вузов и ссузов в России.