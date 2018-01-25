Общество

Более 200 заявлений о банкротстве поступило в Арбитражный суд Псковской области в 2017 году

Более 200 заявлений о признании банкротами поступило в Арбитражный суд Псковской области в 2017 году. Об этом сообщается в аналитической справке о деятельности суда за прошедший год.

В суд поступило 131 заявление о признании несостоятельными (банкротами) юридических лиц (в 2016 году - 86 заявлений); завершено производством 100 дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц; 5 заявлений о признании несостоятельными (банкротами) индивидуальных предпринимателей (в 2016 году - 9 заявлений); завершено производством 8 дел; 67 заявлений о признании несостоятельными (банкротами) граждан (в 2016 году - 86 заявлений); завершено производством 55 дел.

Всего в отчетном периоде судом завершено производство по 163 делам о несостоятельности. При этом в отношении 46 должников - юридических лиц завершено конкурсное производство. По 57 делам производство по делу о банкротстве прекращено (в том числе 8 дел о банкротстве физических лиц), из которых по 4 делам - в связи с утверждением мирового соглашения, по 10 - в связи с отказом всех кредиторов от заявленных требований о признании должника банкротом, по 14 делам - в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. Оставлено без рассмотрения 7 заявлений о признании несостоятельным (банкротом).

В 2017 году в отношении 51 должника - физических лиц и индивидуальных предпринимателей - завершена процедура реализации имущества.

В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) за отчетный период рассмотрено 1313 обособленных споров, из которых: 485 требований кредиторов, 24 заявления об оспаривании решений собрания (комитета) кредиторов, 26 жалоб на действия арбитражных управляющих, 388 ходатайств о продлении срока процедуры, 51 заявление об оспаривании сделок, 202 иных заявлений, ходатайств, разногласий в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). В течение отчетного периода судом введена процедура наблюдения в отношении 20 должников, процедура внешнего управления - в отношении 2 должников, открыта процедура конкурсного производства в отношении 30 должников, введена процедура реструктуризации долга - в отношении 7 должников, процедура реализации имущества - в отношении 72 должников.