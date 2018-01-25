Общество

Стругокрасненскую чиновницу оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку исполнения требований федерального закона №44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Стругокрасненского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства руководителем финансового органа администрации Стругокрасненского района не оплачены исполненные работы по муниципальному контракту в установленный 30-дневный срок, чем ущемлены права организации, добросовестно выполнившей предусмотренные контрактом работы.

В связи с этим прокурором района в отношении и.о. начальника финансового управления администрации Стругокрасненского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Постановлением руководителя УФАС России по Псковской области должностное лицо органа местного самоуправления привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.