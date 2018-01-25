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Общество

Росреестр напоминает псковским землевладельцам о необходимости соблюдения законодательства

26.01.2018 11:15|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения требований земельного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства к нарушениям земельного законодательства относятся в том числе самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Росреестр осуществляет государственный земельный надзор с целью защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков от действий нарушителей земельного законодательства, а также устранения выявленных нарушений. Соблюдение законодательства при использовании земель способствует их вовлечению в экономический оборот.

С целью выявления нарушений инспекторы по использованию и охране земель Росреестра проводят проверки соблюдения земельного законодательства юридическими, физическими или должностными лицами. Также для выявления признаков нарушения земельного законодательства инспекторами проводятся административные обследования земельных участков, когда контроль осуществляется дистанционными способами, без непосредственного участия собственников. Для проведения таких мероприятий, в рамках осуществления государственного земельного надзора, Росреестр использует данные дистанционного зондирования Земли (фотосъемка поверхности авиационными и космическими аппаратами).

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа.

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП установлены минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям.

Установленные КоАП размеры штрафов за нарушения земельного законодательства:

Вид нарушения

Процент от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение (минимальный размер штрафа) **

Диапазон размера штрафа

(если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на котором допущено нарушение), тыс. руб.

Граждане

Должностные лица

Юридические лица

Граждане

Должностные лица

Юридические лица

Самовольное занятие земельного участка*

1-1,5

(не менее

5 тыс. руб.)

1,5-2

(не менее 20 тыс. руб.)

2-3

(не менее 100 тыс. руб.)

5-10

20-50

100-200

Использование земельного участка не по целевому назначению

0,5-1

(не менее 10 тыс. руб.)

1-1,5

(не менее 20 тыс. руб.)

1,5-2

(не менее 100 тыс. руб.)

10-20

20-50

100-200

Неиспользование земельного участка

1-1,5

(не менее 20 тыс. руб.)

1,5-2

(не менее 50 тыс. руб.)

3-5

(не менее 400 тыс. руб.)

20-50

50-100

400-700

* За нарушения, выраженные в самовольном занятии земель, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

** В случае самовольного занятия части земельного участка административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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