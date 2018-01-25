Общество

Более 40 псковских педагогов претендуют на звание лучшего в конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют»

В пятницу, 26 января, в Пскове стартует городской конкурс «Учитель года - 2018», «Воспитатель года - 2018» и «Педагогический дебют - 2018», сообщили в государственном управлении образования Псковской области.

В этом году в состязании принимают участие 12 претендентов на звание «Учитель года- 2018», 9 - на звание «Воспитатель года - 2018» и 20 молодых педагогов в номинации «Педагогический дебют - 2018». Оценивать конкурсантов будет профессиональное и общественное жюри.

Конкурс призван способствовать выявлению талантливых, творчески работающих педагогов, формированию развивающейся школы, престижа учительской профессии.

Псковский этап продлится до 16 февраля. Школьные, городские и районные конкурсы педагогического мастерства проходят в Псковской области повсеместно. Их победители станут участниками областного этапа, который в этом году запланирован на период с 3 по 5 апреля. Затем лучшие педагоги и воспитатели региона отправятся на участие во всероссийском этапе.

Отметим, что региональный конкурс педагогических достижений существует в Псковской области уже 18 лет. Его учредитель - государственное управление образования Псковской области при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и участии органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования.

Целями конкурса являются дальнейшее развитие региональной системы образования, поддержка приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе, совершенствование профессионального мастерства педагогов, выявление и распространение успешных педагогических практик в регионе.