Общество

45% обращений, поступивших в адрес Дмитрия Шахова в 2017 году, касались нарушения личных прав и свобод

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Псковской области, где обсудили итоги работы в 2017 году. В работе коллегии принимали участие начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, прокурор Псковской области Сергей Белов, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов региона.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, в ходе коллегии он обратил внимание на особую роль в обеспечении прав граждан в нашем государстве, которую выполняют органы внутренних дел. Именно на плечах сотрудников полиции лежит защита личных прав граждан, права на свободу и личную неприкосновенность, права на неприкосновенность частной жизни и жилища, а также права на безопасность и на жизнь.

Как отметил Дмитрий Шахов, предварительный анализ информации показывает, что в 2017 году 45% от общего количества всех обращений, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области, составляют обращения граждан о нарушении личных прав и свобод. При этом жалобы на действия органов внутренних дел составляет по этой сфере 27%, а 33% - на деятельность УФСИН, остальные жалобы касаются органов дознания, предварительного следствия, прокуратуру и суда, а также судебных приставов.

По мнению уполномоченного, самое главное, что обоснованных жалоб, в которые подтверждают нарушения фундаментальных прав человека, гарантированные как Конституцией России, так и нормами международного права, сотавляют не более 10%. Положительным фактом можно считать и то, что в 2017 году отмечено снижение жалоб на органы полиции, которые поступили к нему.

Как сообщил Дмитрий Шахов, общие итоги мониторинга соблюдения прав граждан в изоляторах временного содержания (ИВС) полиции свидетельствуют о том, что нарушений фундаментальных прав не установлено. Сотрудники ИВС в целом хорошо знакомы как со своими профессиональными обязанностями, так и порядком реализации законодательства по обеспечению прав лиц, находящихся там, хотя мы все понимаем, что есть еще объекты, требующие своего приведения в соответствии с федеральными и общемировыми стандартами.

Дмитрий Шахов также остановился на вопросах, которые вызывают озабоченность: длительные сроки расследования уголовных дел, отдельные случаи невнимательного отношения к обращения в полицию пожилых граждан, неэффективность взаимодействия и результативность работу полиции и федеральной службы судебных приставов по исполнению решений судов по алиментным обязательствам в целях выявления скрываемых должниками доходов.

Многие должники являются преуспевающими бизнесменами, ведут свой частный бизнес, а в отдельных случаях образ жизни показывает, что такой гражданин не испытывает проблем со средствами для существования. «А вот его дети как раз испытывают, получая нищенские 500 или 1000 рублей. И никто таким гражданам, пострадавшим от "горе-папаш", помочь не может у нас в области, что является грубым нарушением прав граждан», - сказал уполномоченный по правам человека.

Завершая свое выступление, Дмитрий Шахов обратил внимание на события, получившие общественный резонанс. Так, по его мнению, требуют своего пристального внимания и усиления профессионализма расследования дел по нарушению прав граждан в ходе избирательных кампаний, ситуации с обманутыми дольщиками, которых не было в Псковской области почти 20 лет с 1996 года. Псковский омбудсмен выразил надежду, что все эти дела будут доведены до логического завершения, выявлены и преданы правосудию все виновные лица, а самое главное, гражданам будет возмещен ущерб.