Общество

Судебная нагрузка на псковских арбитражных судей выросла на 11,4%

Судебная нагрузка на псковских арбитражных судей в 2017 году выросла на 11,4%. Как сообщается в аналитической справке о деятельности Арбитражного суда Псковской области за прошедший год, в настоящее время штатная численность судей составляет 21 единицу, фактическая численность - 20 судей.

Среднемесячная нагрузка на судью по рассмотрению дел и заявлений в 2017 году составила 39 дел и заявлений в месяц, в 2016 году - 35 дел и заявлений.

Отметим, что всего в 2017 году в Арбитражный суд Псковской области поступило 5475 исковых заявлений, что на 17,4% больше, чем в 2016 году (4523) и на 15,6% больше, чем в 2015 году (4622).