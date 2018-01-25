Общество

В областной библиотеке состоится беседа-реквием, посвященная Янушу Корчаку

29 января в 15.00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2, 1 этаж) состоится мемориальная беседа-реквием, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Она проводится в рамках проекта «Псковский Клуб национальностей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, встреча приурочена к ежегодно отмечаемому 27 января Международному дню памяти жертв Холокоста. В этот день, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме.

Содержание встречи составит разговор о Януше Корчаке (настоящее имя - Хенрик Гольдшмидт), польском педагоге, писателе, враче, 140-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году.

Педагогическая и писательская слава Януша Корчака была столь велика, что в годы Второй мировой войны даже гитлеровцы готовы были освободить его от участи узника «лагеря смерти». Но учитель не покинул своих воспитанников, приняв вместе со 192 детьми и 9 взрослыми мученическую смерть в газовой камере концентрационного лагеря Треблинка 6 августа 1942 года.

Принципы педагогической системы Корчака легли в основу Декларации о правах ребенка 1959 г.

В беседе Януш Корчак предстанет в первую очередь как писатель - для детей и о детях. Основное содержание разговора коснется его повестей «Король Матиуш Первый» и «Король Матиуш на необитаемом острове», изданных в 1923 году в Варшаве. Первый полный перевод двух повестей о Матиуше на русский язык был сделан Музой Павловой и выпущен варшавским издательством «Полония» в 1958 году. В этих книгах писатель описал свои утопические мечты о детском государстве справедливости, взаимоуважения и самоуправления.

Аудитория увидит фрагменты художественного фильма польского режиссера А. Вайды «Корчак», построенного на биографических фактах из жизни педагога. В мероприятии также будут использованы: фрагменты спектакля Государственного Ордена Ленина Центрального Детского театра «Король Матиуш Первый» (в постановке Петра Фоменко, 1964 г.), кукольного мультфильма в трех частях «Расскажите сказку, доктор» (ТО Экран, 1988, режиссёр Аида Зябликова), повествующего о гибели Корчака и его воспитанников на фоне его рассказа о короле Матиуше.

Вход свободный.