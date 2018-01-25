Общество

Великолучанка станет соорганизатором празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве

2 февраля в Волгограде пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Волонтерское сопровождение празднования годовщины обеспечат 200 победителей конкурса «Послы Победы. Сталинград», организованного Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», среди которых и лучшие добровольцы Псковской области.

Как пишет Луки.ру, наш регион на этих мероприятиях представят студентка ВГСХА, активист движения «Волонтеры Победы» Надежда Основская и региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Псковской области Екатерина Родина.

«Я рада что, победила в конкурсе «Послы Победы. Сталинград». Для меня большая честь стать волонтером данного события, а также пройти по местам, где проводились ожесточенные бои, и сказать «спасибо» ветеранам, которые сражались за нас и принесли Победу на нашу землю», - признается Надежда Основская.

Отметим, что торжественное открытие для «Послов Победы» пройдет 31 января. Волонтеры смогут познакомиться с другими победителями конкурса, организаторами и ветераном Сталинградской битвы. А 1 февраля добровольцы пройдут обучение с участием экспертов, историков и ветеранов.

Ключевые же события ждут победителей конкурса 2 февраля: волонтеры примут участие и помогут в организации ряда мероприятий, среди которых - Парад воинских частей Волгоградского территориального гарнизона, исторический квест «Сталинградская битва», праздничный концерт, возложение цветов к могиле Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова и Малой Братской могиле.

Организаторами конкурса «Послы Победы» являются министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр». Партнерами являются администрация Волгоградской области, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».