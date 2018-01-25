Общество

Управление соцзащиты опровергло информацию о том, что ветеран с улицы Молодежной живет в антисанитарных условиях

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области опровергло информацию о проживании ветерана Петра Дмитриева в антисанитарных условиях в доме №7 по улице Молодежной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, областные органы социальной защиты населения оперативно отреагировали на появившуюся на сайте ПЛН информацию. Данный гражданин уже больше года находится на контроле в ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Пскова». 25 января специалисты выехали по месту проживания Петра Дмитриева.

Установлено, что он проживает с дочерью 1961 года рождения, которая осуществляет уход за отцом. В доме чисто, в холодильнике есть продукты, Петр Дмитриев занимает отдельную комнату в доме. Здесь же прописаны внучка и правнучка ветерана. На момент приезда дочери в доме не было.

Соседка Петра Дмитриева сообщила специалистам Центра, что дочь осуществляет надлежащий уход за отцом, он всегда ухоженный, накормленный и в чистой одежде.