Общество

Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоялось в Псковском драмтеатре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на праздник съехались сотрудники комиссий, функционирующих в муниципальных образованиях региона. Поздравить их с юбилеем пришли первые лица области, руководители ведомств, с которыми комиссия тесно сотрудничает.

Открыло торжество выступление детского духового оркестра «Геликон» под управлением Александра Роора. От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова присутствующих поздравил замгубернатора Николай Цветков. Он особо подчеркнул огромный вклад членов комиссий по делам несовершеннолетних в защиту детства и поблагодарил их за душевную теплоту и «за то, что даже в самом отъявленном, как многим кажется, хулигане они видят что-то доброе и положительное». В заключение заместитель губернатора пожелал виновникам торжества простого человеческого счастья, и чтобы времени хватало не только на трудных подростков, но и на свою семью.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко вспомнил, что для него в школьные годы самым большим страхом было попасть в комиссию по делам несовершеннолетних, и только благодаря своей учительнице Татьяне Всеволодовне он туда не попал. «От имени депутатов и от себя лично искренне вас поздравляю с юбилеем, благодарю вас за общественную работу с трудными детьми и подростками и за открытое сердце», - отметил заместитель председателя регионального парламента.

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в своем выступлении подчеркнула, что «от того, как воспитаны наши дети, зависит не только их личное благополучие, но и благополучие всей страны». «Бывают ситуации, с которыми родителям в одиночку не справиться, и тогда на помощь приходите вы - те, кто по долгу службы и внутренним качествам души готов протянуть руку помощи, понять, остановить, повести за собой. Методы работы разные, но задача у вас одна - помочь ребенку и защитить его интересы»,- отметила сенатор и пожелала присутствующим здоровья, сил и энергии.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поприветствовала членов комиссий от имени своих коллег - детских защитников Северо-Западного округа. «Сто лет, что существует комиссия, - огромная веха для страны, но защита и поддержка подрастающего поколения всегда оставались главным приоритетом,- подчеркнула она. - Сегодня к неизменным задачам по защите детства добавилось обеспечение безопасности несовершеннолетних, в том числе в информационной среде, снижение криминализации подростков. В этом плане залогом успеха работы комиссии по делам несовершеннолетних является эффективное межведомственное взаимодействие».

Оступиться, по словам детского омбудсмена, может каждый, «но важно, чтобы в этот момент тебе подставил плечо кто-то очень сильный, теплый и большой». Всем, кто стоят на страже интересов детей и подростков, Наталия Соколова пожелала сил, терпения, успехов, добра, а также «сохранить горячее сердце при холодном рассудке».

Заместитель председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних, начальник областного управления образования Александр Седунов напомнил, что сегодня в данном подразделении по региону работает около 400 человек. Он выразил им глубокую признательность за жертвенный труд и пожелал здоровья, терпения и всегда находить решения даже в самых трудных ситуациях, которые кажутся неразрешимыми.

Добавим, сегодня лучшие сотрудники муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Совета Федерации, администрации региона и областного Собрания.

Творческие подарки присутствующим преподнесли детские творческие коллективы и юные вокалисты.

Напомним, датой образования комиссии по делам несовершеннолетних считается 14 января 1918 года. В этот день Советом народных комиссаров принят Декрет о комиссиях для несовершеннолетних, в соответствии с которым упразднялись суды и тюремное заключения для малолетних, а дела о несовершеннолетних до 17 лет стали передаваться в комиссию для несовершеннолетних.