Общество

В Госдуме пообещали проверить «лазейку» для признания однополых браков

В российское законодательство необходимо внести изменения, если в нем существуют лазейки для признания однополых браков. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

«Я думаю, что мы с коллегами проработаем этот вопрос, и если это действительно так, то этот нюанс в законодательстве надо менять», - ответил он на вопрос «Дождя» о возможном существовании лазейки в действующем законодательстве, которая позволяет признавать однополые браки в России.

Выборный добавил, что эта история нехарактерная для России. По его мнению, «это яркий показатель полного падения нравственности».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что в России нельзя зарегистрировать однополый брак. Она считает, что это «в нашей стране невозможно, исходя из ценностей, традиций и культуры нашего народа».

«Чтобы разбираться в конкретной ситуации, надо увидеть документ и сделать запрос, кто кому поставил штамп в каком документе. В Семейном кодексе оговорено, в каком порядке признаются браки, зарегистрированные за рубежом», - добавила она.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также заявил, что в России нельзя зарегистрировать однополый брак, ссылаясь на ст. 12 Семейного кодекса России. В ней говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины».

Член московской коллегии адвокатов «Маргулис, Ларионова и партнеры» Марина Ларионова пояснила Дождю, что для изменения Семейного кодекса нужно принятие закона на федеральном уровне, а эта длительная и громоздкая процедура. «Предсказать, сколько времени это займет, невозможно. Даже если сейчас кто-то обратится, процедура может занять месяцы или даже годы», - заключила она.

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Напомним, накануне стало известно, что в России официально был признан брак между двумя мужчинами - Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. Они заключили брак в Копенгагене, где однополые браки легализованы. После этого мужчины подали документы о регистрации в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что они зарегистрировали брак.

В МФЦ заявили, что не предоставляют услугу по регистрации брака, поэтому информация о признании однополого брака «является ложной». Однако речь шла не о регистрации, а о признании уже заключенного брака Войцеховского и Стоцко. Позже в МФЦ сообщили, что полномочиями признать брак обладают специалисты МВД, отделения которых могут быть расположены на территории центра госуслуг.