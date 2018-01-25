Общество

В Новосокольническом районе впервые прошел «День профсоюзов»

25 января специалисты Псковского облсовпрофа провели в Новосокольниках первый «День профсоюзов в районе». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в рамках профсоюзных мероприятий нового формата состоялось заседание Координационного совета профсоюзных организаций Новосокольнического района, в ходе которого были рассмотрен итоги профсоюзных акций и солидарных действий 2017 года, определены проблемы и направления работы на 2018 год.

Также представители областного профсоюзного объединения провели встречу с профсоюзными активистами РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге, работающими на станции Новосокольники, в ходе которой были определены перспективы взаимодействия и совместных мероприятий в рамках подписанного в декабре 2017 года Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Псковским облсовпрофом и профсоюзными организациями Октябрьской железной дороги.

Кроме того, специалисты аппарата Псковского облсовпрофа провели консультации для обратившихся членов профсоюза по вопросам охраны труда, соблюдения трудового законодательства и другим социально-экономическим вопросам.

В этот же день профсоюзные активисты возложили цветы к «Мемориалу памяти» в честь Дня освобождения Новосокольников от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 29 января. В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы Новосокольнического района Татьяна Лисица, заместители председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль и Андрей Хришкевич, члены Координационного совета профсоюзных организаций Новосокольнического района, специалисты Псковского облсовпрофа.