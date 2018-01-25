Общество

Выставка «Под Сталинградом было жарко...» открылась в Центральной городской библиотеке

К 75-летию Сталинградской битвы Центральная городская библиотека представляет виртуальную выставку «Под Сталинградом было жарко...»: Псковичи - участники Сталинградской битвы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, о Сталинградской битве написано столько замечательных книг, воспоминаний, что, казалось бы, уже трудно узнать что-то новое, неизвестное. Но каждая судьба неповторима, и у каждого участника тех боев - свой Сталинград.

Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны, все меньше остается рядом с нами псковичей - участников Сталинградской битвы. Еще в начале XXI века их было 33 человека. В 70-й юбилей сражения, в 2013 г. в г. Пскове чествовали 15 участников Сталинградской битвы, а в 2018 г. их осталось только четверо:

Людмила Трофимова

Анатолий Силаев

Иван Надточий

Василий Рябикин

«Нам надо спешить! Спешить услышать их последние воспоминания, пропустить через сердце, запомнить и передать своим детям! Что мы можем для них сегодня сделать? Помогать, понимать, любить еще сильнее, быть рядом, советоваться. И главное - помнить об их великом подвиге», - отметили в библиотеке.

Краткие биографии ветеранов Великой Отечественной войны - участников Сталинградской битвы представлены на страницах Псковской областной книги «Солдаты Победы».