Общество

Псковскому тресту инженерно-строительных изысканий исполнилось 55 лет

1 февраля празднует свое 55-летие одна из старейших и самых уважаемых в региональной строительной отрасли организаций - Псковский трест инженерно-строительных изысканий (ПсковТИСИз).

24 января 1963 года вышел приказ - создать в подчинении у Ленинградского треста инженерно-строительных изысканий псковскую изыскательскую экспедицию, которая приступила к работе в феврале того же года. Через некоторое время экспедицию преобразовали в Псковский отдел ЛенТИСИЗа, а в 1995 году он стал самостоятельной организацией как ЗАО «Псковский трест инженерно-строительных изысканий».

Таким образом, в Псковской области более полувека поддерживается традиция, благодаря которой в регионе есть кому гарантировать качество и надежность инженерно-строительных изысканий, обеспечивающих любое строительство.

«За это нужно сказать спасибо ветеранам нашего треста, которые выстояли во всех экономических потрясениях минувших лет и несмотря ни на что сберегли авторитет нашей организации, а теперь передают свой опыт молодым, - говорит генеральный директор «ПсковТИСИз» Петр Хомич. - Ведь за последние годы мы смогли омолодить наш коллектив более, чем наполовину, что само по себе непросто в организации, где трудятся люди редчайших профессий».

Петр Хомич знает, как сберечь традиции, использовать накопленный опыт и идти в ногу со временем

Кроме того, трест с успехом освоил такое новое направление деятельности как экологические изыскания, без которых теперь не обходится ни один проект.

«А самое главное, что «ПсковТИСИз» перешел на цифровые технологии и внедрил в свое производство новейшую электронную технику, - добавляет Петр Хомич. - К примеру, мы единственная в Псковской области изыскательская организация, которая имеет в своем распоряжении комплекс автоматизированных компрессионных приборов для исследования прочности грунтов. А для осуществления топографических исследований мы теперь пользуемся GPS-приемниками и электронными тахеометрами.

Неудивительно, что самые важные в регионе проекты почти всегда начинаются с изысканий инженеров «ПсковТИСИз».

Исследования треста лежат в основе строительства новых школ и спортивных комплексов в Пскове, Великих Луках и Дно. «ПсковТИСИз» проводил изыскания для областного онкоцентра, Ледового дворца и объектов особой экономической зоны «Моглино». Инженеры именно этого треста исследовали условия для реконструкции театра драмы и гостиницы «Интурист» под университетский кампус. «ПсковТИСИз» задействован и в подготовке областного центра к Ганзейским дням, потому что это после его инженерных изысканий стала возможной реконструкция набережных, а также улиц Калинина и Свердлова. Трест, кроме того, выполняет важнейшие заказы Минобороны и погрануправления.

Работники ПсковТИСИз проводят с помощью буровой установки ПБУ-2 инженерно-геологические изыскания для ремонта моста через реку Узу

Исполнительный директор Ассоциации строительных компаний Псковской области, директор института «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес:

«ПсковТИСИз - это уже бренд нашего региона. Это многолетний опыт и всегда безупречное качество работы. Я рад, что трест благополучно пережил все экономические кризисы и что там складывается славная трудовая династия. В последнее время наш институт в сотрудничестве с ПсковТИСИз сдал несколько федеральных объектов и прошел главэкспертизу, и хочу заметить, что к изыскательским работам не было никаких претензий. Так что мне остается только пожелать тресту дальнейшего процветания на благо региона».

Президент Ассоциации строительных компаний Псковской области, проректор ПсковГУ Владимир Моисеев:

«Любая стройка начинается с инженерных изысканий. Если они выполнены некачественно, то инвестор рискует выбросить деньги на ветер. Естественно, важно доверить такие изыскания надежным профессионалам. ПсковТИСИз – это как раз та организация, которая сама по себе является гарантом качества, потому что за годы своего существования она многократно зарекомендовала себя. В том, что Псковский трест инженерно-строительных изысканий сберег свой профессиональный потенциал даже в самые трудные перестроечные годы, огромная заслуга его генерального директора Петра Ивановича Хомича. Петр Иванович не только сумел сохранить коллектив высококлассных специалистов, но также привлек в свою организацию новых, а, кроме того, приумножил материальную базу предприятия и осуществил ее техническое перевооружение. Псковский университет воспользовался услугами треста во время работы над проектом реконструкции студенческого кампуса. Этот проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, в чем немалая заслуга Псковского треста инженерно-строительных изысканий. Псковичи могут только гордиться тем, что у нас в регионе есть изыскательская организация такого уровня».