Общество

В Псковской области проживают 17 пенсионеров, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

27 января 1944 года было снято кольцо фашистской блокады Ленинграда. Для всей России это День воинской славы, день памяти героев, которые ценой своей жизни отстояли город.

Сегодня в Псковской области проживают 17 пенсионеров, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». По предоставлению льгот и пенсионному обеспечению они приравнены к участникам Великой Отечественной войны.

Кроме того, 318 жителя региона награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В соответствии с законодательством, жителям региона, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим инвалидность, выплачивается две пенсии - страховая по старости и пенсия по государственному пенсионному обеспечению.

Все эти пенсионеры являются получателями ежемесячной денежной выплаты. В настоящее время размер ЕДВ участников Великой Отечественной войны составляет 3885,33 рублей, а награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 2850,26 рублей.

В феврале 2018 года ежемесячная денежная выплата будет проиндексирована исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.

В дополнение к пенсионному обеспечению псковичи, имеющие медаль «За оборону Ленинграда» получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – 1000 рублей, а награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 500 рублей.

Отделение Пенсионного фонда по Псковской области поздравляет с праздником всех, кто прошел через ужасы ленинградской блокады и выжил. «Уважаемые ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, добра и счастья», - заключили в Пенсионном фонде.