27 января 1944 года было снято кольцо фашистской блокады Ленинграда. Для всей России это День воинской славы, день памяти героев, которые ценой своей жизни отстояли город.
Сегодня в Псковской области проживают 17 пенсионеров, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». По предоставлению льгот и пенсионному обеспечению они приравнены к участникам Великой Отечественной войны.
Кроме того, 318 жителя региона награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В соответствии с законодательством, жителям региона, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим инвалидность, выплачивается две пенсии - страховая по старости и пенсия по государственному пенсионному обеспечению.
Все эти пенсионеры являются получателями ежемесячной денежной выплаты. В настоящее время размер ЕДВ участников Великой Отечественной войны составляет 3885,33 рублей, а награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 2850,26 рублей.
В феврале 2018 года ежемесячная денежная выплата будет проиндексирована исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.
В дополнение к пенсионному обеспечению псковичи, имеющие медаль «За оборону Ленинграда» получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – 1000 рублей, а награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 500 рублей.
Отделение Пенсионного фонда по Псковской области поздравляет с праздником всех, кто прошел через ужасы ленинградской блокады и выжил. «Уважаемые ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, добра и счастья», - заключили в Пенсионном фонде.