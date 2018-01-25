Общество

Фонд «Земляки» пришел на помощь жителям Стругокрасненского района

Фонд «Земляки» пришел на помощь жителям Стругокрасненского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, летом 2017 года был образован районный общественный совет благотворительного фонда «Земляки», куда вошли жители разных уголков муниципалитета. Это и главы волостей, и директора школ, и пенсионеры, и работники торговли, культуры, социальной сферы… Никто лучше, чем они вместе с координатором благотворительного фонда «Земляки» в Стругокрасненском районе Светланой Шкаликовой, не знает, кому необходимо прийти на помощь. Благодаря отзывчивости и неравнодушию этих людей, которые откликнулись на просьбу фонда «Земляки» включиться в процесс и помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, удалось помочь многим семьям в 2017 году.

«Все люди, которым была оказана помощь, они действительно в ней нуждались. Они все работают, ведут нормальный образ жизни, стараются жить, но иногда случаются разные жизненные ситуации, в которых приходится выживать. И очень хорошо, что кто-то приходит на помощь и не дает оказаться в беде», - отметила Светлана Геннадьевна.

Многодетной матери Наталье Антоновой и ее трем детишкам не грозит теперь холод. Перед самым Новым годом семья столкнулась с серьезной проблемой. Две печки были неисправны, к тому же и средств на заготовку дров у Натальи просто не было. Сегодня в доме Натальи Антоновой тепло и нет проблем с отоплением: две печки отремонтированы и привезено 2 машины колотых дров.

Не страшны морозы и трем детям Оксаны Федоровой. Каждому из них была куплена теплая одежда и обувь. Так случилось, что у многодетной матери не оказалось средств, чтобы одеть своих детей в зиму. С такой же проблемой столкнулась и мать Ирина Амосова. В итоге помогли и ей. Дочь Ирины теперь тоже не боится холодов.

Также из средств фонда была оказана помощь и другим жителям района. Каждый из них столкнулся со своей жизненной ситуацией, которая в какой-то момент, казалось, нерешаема. Но в итоге благодаря усилиям многих людей, которые неравнодушны человеческому горю и проблемам, удалось помочь и с лекарствами, и с обследованиями, и со многими другими жизненными ситуациями.

Светлана Геннадьевна отметила, что все люди, которым была оказана помощь, отметили, что таких чудес в их жизни никогда не происходило. «Мы выражаем очень большую благодарность Александру Николаевичу Козловскому от всех людей, которым оказана помощь», - подчеркнула Светлана Шкаликова.

Напомним, что любой житель нашего региона, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться за помощью в фонд «Земляки». Для этого требуется зайти на официальный сайт, где в разделе «Мне нужна помощь», описать свою историю. Ни одно обращение не останется без внимания.

В этом же разделе может оставить свое письмо и контакты любой гражданин, который желает оказать помощь жителям региона. Фонд «Земляки» приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных граждан, которые не могут позволить остаться людям в беде один на один. Ваша помощь может быть оказана конкретному человеку. Фонд предоставит впоследствии отчет об оказанной помощи.