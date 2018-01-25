Общество

Федерация еврейских общин России объявляет конкурс на создание памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто

Федерация еврейских общин России объявит конкурс на монумент героям сопротивления в концлагерях и гетто, которые во время Второй мировой войны организовывали побеги и восстания пленных.

«В этом году у нас планируется особенное действие, связанное с закладкой камня, и потом будет объявлен конкурс на памятник, который будет установлен на прилегающей к музею территории», - сказал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в пятницу на пресс-конференции в Москве, пишет «Интерфакс».

Конкурс будет объявлен в понедельник, в день памяти жертв Холокоста, техническое задание разошлют группам скульпторов, жюри выберет лучший проект.