Общество

О милосердии

Более десяти лет назад началось взаимодействие представителей православной церкви и средних школ поселка Пушкинские Горы в вопросе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Об этом корреспондент газеты «Пушкинский край» побеседовал с настоятелем Казанской церкви Пушкинских Гор отцом Михаилом.

- Отец Михаил, какие плоды принесла деятельность православной церкви и школы?

- В то время я посещал среднюю школу имени А. С. Пушкина, участвовал в классных часах, мероприятиях. На очень высоком уровне проходили в школе мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, Пасхи. Приходилось бывать в жюри конкурса чтецов. В школе этим направлением заведовала Надежда Андреевна Сапегина, в прошлом директор школы. Надежда Андреевна обладает огромным педагогическим опытом, ей удавалось все удачно организовать на очень высоком уровне. Школу посещали священнослужители, беседовали с детьми. Сейчас подобная работа проводится в Новосокольнической средней школе, которая начала работу в этом направлении на несколько лет раньше. Директор этой школы Светлана Анатольевна Кубло тоже очень опытный педагог, она вкладывает всю душу в воспитание детей. Теперь у Светланы Анатольевны больше возможностей, чем у нас в 2000-е годы. Но в этой работе тогда был один существенный недостаток: о ней было мало кому известно. Ученики готовили выступления, ученики и смотрели. Родителей было мало, так сказать, работали в «замкнутом цикле».

- Ваша деятельность выходила за рамки школы?

- Да, параллельно с этой деятельностью я бывал и в Доме престарелых в деревне Подкрестье. По просьбе стариков совершал, то, что обычно делает священник, посещая немощных: причащал, исповедовал, соборовал. Пожилые люди нуждаются в общении, положительных эмоциях, внимании.

- И дети могли бы привнести толику своего внимания к людям старшего поколения?

- Да, стало очевидно, что для общей пользы необходимо объединить усилия школы и Центра социального обслуживания, где проживают старики. К сожалению, в то время эта идея не получила поддержки и развития со стороны школы. Шли годы, периодически я напоминал учителям об этом важном проекте, подчеркивал нелепость работы в «замкнутом цикле». Намного больше отдачи, когда рядом находятся благодарные слушатели, для которых сам факт того, что их помнят, что к ним кто-то приехал, уже является терапией. Что и говорить, все эти годы старики ждали внимания. Трудно сказать, почему так происходило. Возможно, молодость не имеет проблем старости, поэтому польза такой деятельности не очевидна молодым. Приходилось слышать и странный вопрос: «а зачем мы туда поедем»?

- Изменилась ли ситуация в восприятии волонтерской деятельности?

- Да, в прошлом году мои слова упали на благодатную почву: поддержали учителя младшего звена. В октябре 2017 года учащиеся средней школы посетили со сценкой Пушкиногорский Дом ветеранов. Это выступление получило высокую оценку со стороны руководства социального учреждения и со стороны подопечных. А в январе этого года наша Воскресная школа поздравила пожилых людей, проживающих в Доме ветеранов с Рождеством Христовым. В 2016 году мы только формировались, как воскресная школа, был проведен первый детский праздник, поэтому тогда были еще не готовы выехать. Надеюсь, что теперь эта деятельность станет постоянной. Воскресная школа монастыря также не один год посещает с поздравлениями дом-интернат в деревне Подкрестье.

- Общение вживую вряд ли сможет не затронуть что-то в душе…

- Конечно, к тому же особое значение для детей имеет то, что посещая такие учреждения, они учатся нравственности, милосердию и состраданию на практике, общаясь со стариками. Здесь взаимодействие детей и благодарных слушателей. Прослезились подопечные, глядя на выступление, а на самих детей это тоже производит благодатный эффект, ведь их выступление оценили не мама с папой, а внешние люди. Детям рады, их ждут, поэтому ясна цель занятий, репетиций, ясна ответственность. Все это дисциплинирует учеников, учит ответственности, помогает осознать обязанности и ответственность в семье за своих близких, родителей и за все общество. Не секрет, что современное воспитание «юных потребителей» не предполагает подобных направлений, поэтому чувства, испытанные детьми при подобных посещениях, могут быть для них новыми, могут стать откровением.

- Времена «тимуровцев» прошли, ребята, скорее всего, не поймут значения этого слова. Сейчас на слуху «волонтерское движение», особенно в городах. Что можно предпринять в нашем поселке для создания хотя бы зачатков подобной деятельности, на ваш взгляд?

- Думаю, что в перспективе необходимо начать создавать в средних школах района волонтерское направление. Это служение более взрослых, самостоятельных детей и подростков, необходимое дело для молодого человека, которое помогает сформировать его личность, выводит в общество, воспитывает серьезность и ответственность.

- В наших условиях куда можно направить деятельность добровольцев?

- Волонтеры могут общаться с пожилыми людьми, которые ограничены в движениях, прикованы к постели, и еще более нуждаются во внимании и сочувствии. Служение волонтеров касается не только домов-интернатов для пожилых людей, они могут принести пользу и в больницах. Мои знакомые в Москве, например, в возрасте 70-80 лет несут такое служение, посещая больных в больницах каждую неделю в воскресенье. А другая группа людей среднего возраста занимается досугом детей-инвалидов, посещая с ними музеи, зоопарки. Конечно, наши дети в местных условиях могут меньше, но у них есть возможность посетить, побеседовать, что-то принести. Даже если при школах будут небольшие отряды волонтеров, которые помогут старикам, больным в больнице - это будет огромный прорыв в воспитании и их самих и окружающих, детей и взрослых. Положим, ты не ходишь туда, но ты знаешь, что есть те, кто этим занимается, и находит время на это служение... Сама такая мысль уже дисциплинирует и воспитывает. Конечно, чтобы организовать все это, нужно безгранично любить людей и детей...

- Дай Бог помощи в этом благом начинании!

От себя хочется добавить, что без развития душевных качеств духовное становление замирает, впрочем сами обстоятельства может поставить нас в такие условия, что они «прорастут». Точку в духовно-нравственном совершенствовании нельзя поставить в своей жизни – мы постоянно чему-то учимся, начиная с детских лет: сопереживанию, состраданию, участию. Среди всех житейских проблем не забыть бы о помощи другим людям. Крылатая фраза известного врача Федора Гааза «Спешите делать добро» актуальна во все времена, а начать можно с малого.

М. Иванова, газета «Пушкинский край»