Общество

ОНФ предлагает защитить от вандалов благоустроенные по федеральной программе объекты видеонаблюдением

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обеспокоены участившимися в последнее время актами вандализма в недавно благоустроенных по федеральной программе «Комфортная городская среда» парках и скверах и призывают органы власти и правопорядка вместе с местными жителями обеспечить защиту городских объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

По одному из таких случаев - разрушению детской площадки на бульваре Дальний в Краснодаре - член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко уже обратилась к начальнику ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимиру Виневскому с просьбой организовать патрулирование (особенно ночное) парков всех общественных пространств Кубани, благоустроенных в 2017 году. Аналогичные факты вандализма произошли в Брянске и Астрахани.

Для обеспечения сохранности объектов эксперты ОНФ предлагают включать в смету благоустройства систему видеонаблюдения.