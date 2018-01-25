Общество

О подготовке Пскова к президентским выборам доложил депутатам гордумы председатель ТИК Владимир Кротов

Сегодня, 26 января, комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством Эдуарда Белова провел заседание в рамках подготовки к очередной сессии. Участие в заседании принял глава Пскова Иван Цецерский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, комитет рассмотрел три вопроса основной и четыре вопроса дополнительной повестки. Так, городские парламентарии вынесли на сессию с положительной рекомендацией вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей». Изменения необходимо внести в связи с тем, что теперь заключаемые с тремя граничащими с псковским регионом иностранными государствами Соглашения сначала должны пройти процедуру регистрации в администрации области.

Кроме того, депутаты заслушали председателя Территориальной избирательной комиссии города Пскова Владимира Кротова с информацией о подготовке к проведению выборов президента РФ.

Комитет поддержал вопрос о вынесении на сессию с рекомендацией «принять» предложения о согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Александром Коноваловым, а также о согласовании кандидатуры Сергея Федорова для назначения на должность директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба».

Также депутаты выработали положительную рекомендацию для рассмотрения на сессии по вопросу о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы ветерана Великой Отечественной войны Виктора Воробьева, ведущего активную общественную жизнь и просветительскую работу среди молодежи.