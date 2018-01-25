Общество

Конкурсы педагогического мастерства стартовали в Пскове

26 января в Пскове стартовал городской конкурс «Учитель года - 2018», «Воспитатель года - 2018» и «Педагогический дебют - 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», региональный конкурс педагогических достижений существует в Псковской области уже 18 лет. Учредителем его является государственное управление образования Псковской области при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и участии органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования.

К конкурсантам и членам жюри с приветственным словом обратился глава Пскова Иван Цецерский: «Педагогический конкурс - это прекрасный стимул для дальнейшего профессионального и личностного роста и развития. Такая соревновательная основа способствует выявлению талантливых, творческих педагогов, распространению передового педагогического опыта, внедрению новых технологий». Глава Пскова пожелал конкурсантам удачи и открыл интеллектуальное состязание.

«Вы достигли отличных результатов в своей работе, требующей больших душевных сил, постоянного развития профессиональных знаний и навыков, самосовершенствования, трудолюбия», - отметил в своем выступлении глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Со словами приветствия к участникам конкурса также обратился начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов: «В Пскове очень сильные учителя и воспитатели. Мы ежегодно видим это по результатам выпускных испытаний ваших учеников».

Начальник управления образования администрации города Пскова Игорь Прокофьев поблагодарил конкурсантов за смелость и пожелал им удачи: «Главный залог успеха в конкурсе - любовь к профессии и к детям».

Также к поздравлениям присоединилась уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталья Соколова, отметив, что конкурс важен для саморазвития и повышения самооценки. «У вас есть три недели, чтобы переступить грань невозможного, покажите себя с другой стороны. Подарите себя этому конкурсу, и конкурс подарит вам намного больше. Победа над собой - это самое главное достижение», - подчеркнула Наталья Соколова.

Отметим, в этом году в состязании принимают участие 12 претендентов на звание «Учитель года- 2018», 9 - на звание «Воспитатель года - 2018» и 20 молодых педагогов в номинации «Педагогический дебют - 2018». Оценивать конкурсантов будет профессиональное и общественное жюри. Псковский этап продлится до 16 февраля. Их победители станут участниками областного этапа, который в этом году запланирован на период с 3 по 5 апреля. Затем лучшие педагоги и воспитатели региона отправятся на участие во Всероссийском этапе.

Добавим, конкурс призван способствовать выявлению талантливых, творчески работающих педагогов, формированию развивающейся школы, престижа учительской профессии. Целями конкурса являются дальнейшее развитие региональной системы образования, поддержка приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе, совершенствование профессионального мастерства педагогов, выявление и распространение успешных педагогических практик в регионе.