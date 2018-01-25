Общество

МФЦ в Локне переехал в новое здание

Локнянский отдел Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг переехал в новое здание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, торжественное открытие современного помещения состоялось в пятницу, 26 января.

Теперь отдел МФЦ в Локне располагается по адресу площадь Ленина, д. 2-а (1 этаж). Здесь в соответствии с фирменным стилем созданы комфортные зоны ожидания и обслуживания, обеспечен доступ заявителей к сервисам электронного правительства.

«В этом году планируется расширение перечня услуг МФЦ и увеличение потока заявителей. Переезд в новое, отремонтированное помещение позволяет это сделать», - отметил директор МФЦ региона Джамиль Хиндристанский.

«Мы рады, что центр перевели в достойное помещение. Большое дело, что все необходимые услуги жители района спокойно, без очередей, без хождения по многочисленным кабинетам, в комфортных условиях, могут получить в одном месте. Тем более, что помещение МФЦ располагается в центре поселка, то есть шаговая доступность для населения обеспечена», - выразила мнение жителей глава Локнянского района Нина Степанова.

Отметим, что в этом году также переедут в новые здания отделы МФЦ в Дедовичах, Острове и Порхове.